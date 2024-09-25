Внимание! В Севастополе 26 сентября — плановое отключение газа. Где?

В четверг, 26 сентября, в Севастополе с 7 утра до 20 часов вечера будут проводиться ремонтные работы на ГРС-1, в вязи с чем будет отключено газоснабжение объектов промышленности и возможны отключения в жилых домах.
Отключения возможны в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском районах. А также в городской части Нахимовского района, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Планируется отключение потребителей природного газа, проживающих в многоквартирных домах по адресам:
– ул. Т. Шевченко 49 (все корпуса);
– ул. А. Маринеско 1-А (все корпуса);
– Камышовое шоссе 37-Б(все корпуса);
– ул. Комбрига Потапова;
– ул. Романтиков;
– ул. Марсовая;
– ул. Липранди;
– ул. Делегарда;
– ул. Славянская;
– ул. Океанская;
– ул. Олимпийская;
– ул. Генуэзская;
– ул. Штилевая;
– ул. Митридатская;
– ул. Ольгинская;
– ул. Аллея Астапова;
– ул. Рыбальченко;
– ул. Босфорская;
– ул. Киммерийская;
– ул. Сиреневая;
– ул. Византийская;
– ул. Сарматская;
– ул. Греческая;
– ул. Скифская;
– ул. Георгиевская;
– ул. Сосновая;
– пр. Лавандовый;
– пр. Вербеновый;
– пр. Святославский;
– пр. Розовый;
– пр. Страбонов;
– пр. Сиреневый;
– пер. Хризантем;
– пер. Херсонесский;
– пер. Зеленый;
– Парижский бульвар;
– Гераклейский бульвар;
– Фиолентовское шоссе с д. 1 по д. 21 (нечетная сторона).
Работы по возобновлению газоснабжения в многоквартирных домах будут поэтапно проводиться 27 сентября.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: газоснабжение Крыма