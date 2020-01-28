Внимание! В Севастополе 29 января — усиление ветра!

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 января в Севастополе:

Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер юго-западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

при штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации, особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.