Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Внимание! В Севастополе 29 января — усиление ветра!

crimeapress_news

В Крыму – усиление ветра
Фото: pxhere.com

Внимание! В Севастополе 29 января — усиление ветра!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:16 28.01.2020

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 января в Севастополе:

Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер юго-западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

  • при штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации, особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Севастополе 29 января - усиление ветра!

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.