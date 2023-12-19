Внимание! В Севастополе — на Камышовом шоссе — вводится ограничение движения транспорта

В связи со строительством надземного пешеходного перехода на 7-м км дороги «Севастополь — порт Камышовая бухта» будет ограничено движение транспорта на участке дороги от дома № 49Б на Камышовом шоссе до кольцевой развязки.
Ограничения будут действовать с 22 по 26 декабря (каждую ночь с 22:00 до 06:00).
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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