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Внимание! Ограничение движения на Ялтинской трассе, в районе Перевального

Внимание! В Севастополе на проспекте Победы в ночь на воскресенье — ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:56 20.03.2020

ГБУ «Севастопольский Автодор» информирует о временном ограничении движения всех видов транспортных средств на проспекте Победы с 22:00 часов 21 марта до 05:30 часов 22 марта. 

Ночное ограничение движения связано с ремонтом проспекта Победы. Ограничения будут действовать на участке автомобильной дороги проспект Победы (от дома № 12 до дома № 18). На участке от дома № 38б до дома № 50. На период ограничений прекращена перевозка пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам № 20, № 109, и маршрутам городского наземного электрического транспорта № 9, № 19, № 20. Приносим извинения за возможные неудобства, — отмечают в пресс-службе предприятия.

 

Внимание! В Севастополе на проспекте Победы в ночь на воскресенье - ограничение движения

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