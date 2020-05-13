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В Крыму с начала декабря будут водить ограничение движения транспорта на ряде дорог

Внимание! В Севастополе, на Северной стороне — ограничение движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 13.05.2020

Севавтодор информирует о введение временного ограничения движения транспортных средств на Северной стороне Нахимовского района Севастополя в связи с ремонтом воздушной линии электропередач. Ограничения будут действовать для всех видов транспорта, кроме автомобилей специализированных служб и жителей, проживающих по указанным улицам, и вводятся на участках:

  • ул. Богданова, одной полосы, на участке от ул. Кряжева до ул. Челюскинцев, ежедневно с 08:00 до 18:00 на период с 18 до 22 мая.
  • ул. Цимлянская на участке от ул. Кряжева до ул. Челюскинцев, ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 25 до 29 мая.
  • ул. Кряжева на участке от ул. Богданова до ул. Цимлянская ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 1  по 5 июня.
  • ул. Серафимовича, одной полосы, на участке от ул. Кряжева до ул. Калюжного, ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 1 по 5 июня.

Призываем водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Внимание! В Севастополе, на Северной стороне - ограничение движения транспорта

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