Внимание! В Севастополе очередной приём предпринимателей — 29 апреля

Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Андреевич Аралов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Владимирович Пестерников проведут личный прием представителей бизнеса.

Прием состоится 29 апреля 2025 года с 16.00 до 18.00 в помещении Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: г. Севастополь, ул. Новикова, д. 56

В рамках приёма будут рассматриваться вопросы защиты и восстановления нарушенных прав в следующих сферах:

обращение с отходами;

рыболовство;

недропользование;

использование лесов;

деятельность в границах особо охраняемых природных территорий.

Обращения могут касаться различных ситуаций, включая:

препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности;

проверки контрольно-надзорными органами;

предоставление государственных услуг;

задолженность по исполненным публичным контрактам;

невыдача разрешительных документов и другие вопросы.

ВНИМАНИЕ! Запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_f12qw/.

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефонам: +7(978)866-88-03 или +7(978)718-62-45.

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