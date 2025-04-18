Внимание! В Севастополе очередной приём предпринимателей — 29 апреля

Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Андреевич Аралов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Владимирович Пестерников проведут личный прием представителей бизнеса.
Прием состоится 29 апреля 2025 года с 16.00 до 18.00 в помещении Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: г. Севастополь, ул. Новикова, д. 56
В рамках приёма будут рассматриваться вопросы защиты и восстановления нарушенных прав в следующих сферах:
- обращение с отходами;
- рыболовство;
- недропользование;
- использование лесов;
- деятельность в границах особо охраняемых природных территорий.
Обращения могут касаться различных ситуаций, включая:
- препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности;
- проверки контрольно-надзорными органами;
- предоставление государственных услуг;
- задолженность по исполненным публичным контрактам;
- невыдача разрешительных документов и другие вопросы.
ВНИМАНИЕ! Запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_f12qw/.
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефонам: +7(978)866-88-03 или +7(978)718-62-45.
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