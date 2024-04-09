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Внимание! В Севастополе очередной приём предпринимателей

Внимание! В Севастополе очередной приём предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 09.04.2024

23 апреля первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный прием предпринимателей.

Прием проходит по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей: несоблюдения сроков оказания государственных услуг, неправомерных проверок, невыдачи разрешительных документов, препятствия в ведении хозяйственной деятельности, давления со стороны контрольно-надзорных органов, отказов в возбуждении уголовных дел.

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В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: https://clck.ru/39wKjG

  • Дата: 23 апреля
  • Время: 16:00 — 18:00
  • Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7978718624

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