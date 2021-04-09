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Вниманию автомобилистов! В Симферополе вводится ограничение движения по улице Киевской

Внимание! В Севастополе — ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:04 09.04.2021

В Севастополе временно ограничат движение транспорта на участке улицы Харьковской — от улицы Ивана Голубца до улицы Ковпака.

Запрет на проезд вводится с полуночи 12 апреля до 23:59 18 апреля. Ограничения вводят в связи с прокладкой водопровода.  Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

 

Внимание! В Севастополе - ограничение движения

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