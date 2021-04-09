Внимание! В Севастополе — ограничение движения

В Севастополе временно ограничат движение транспорта на участке улицы Харьковской — от улицы Ивана Голубца до улицы Ковпака.

Запрет на проезд вводится с полуночи 12 апреля до 23:59 18 апреля. Ограничения вводят в связи с прокладкой водопровода. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.