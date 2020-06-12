Внимание! В Севастополе — ограничение движения в центре города

В Севастополе из-за репетиции Парада, посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 16 июня 2020 года в городе временно ограничат движение транспорта. Так:

Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на ул. Ленина – пр. Нахимова – пл. Лазарева, участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийской, пл. Нахимова с 20:00 часов 15.06.2020 до 23:59 часов 16.06.2020.

Временно ограничат движение всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, на участке: ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Маяковского, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийская, по ул. Троллейбусный спуск, ул. Портовая с 17:00 часов до 23:59 часов 16.06.2020.

И для всех видов транспортных средств на участке: ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова – пл. Лазарева, с 18:00 часов до 23:59 часов 16.06.2020.

Кроме того, с 17:00 до 23:59 часов 16.06.2020 будет изменено направление одностороннего движения на участках:

ул. Советская от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина;

ул. Воронина от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестакова.

Призываем заранее планировать свой маршрут! — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.