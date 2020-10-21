Внимание! В Севастополе — ограничение остановки и стоянки транспортных средств

В Севастополе с целью оптимизации дорожного движения на ряде улиц с 4 ноября вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств:

на участке автомобильной дороги Подъезд к п. Кача от дома № 17 по ул. Богданова до ул. Циолковского;

на участке автомобильной дороги ул. Воронина от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская (по четной стороне);

на участке автомобильной дороги ул. Воронина от пересечения с ул. Фрунзе до ул. Советская (по нечетной стороне);

на участке автомобильной дороги ул. Гоголя от пересечения с пл. Ушакова до ул. Академика Крылова;

на участке автомобильной дороги ул. Калича от дома № 21 до пл. 1 Мая;

на участке автомобильной дороги ул. Капитанская от пересечения с пер. Крепостной до пл. 300-летия Российского Флота;

на участке автомобильной дороги ул. Новороссийская от пересечения с ул. Партизанская до ул. Адмирала Октябрьского;

на участке автомобильной дороги ул. Михайловская от дома № 9 по ул. Михайловская до дома № 64 по ул. Громова;

на участке автомобильной дороги ул. Партизанская от пересечения с ул. Одесская до дома № 5 по ул. Партизанская;

на автомобильной дороги ул. Циолковского от пересечения с пл. Кролевецкого до ул. Богданова (по правой стороне);

на участке автомобильной дороги ул. Щербака от дома № 10 до ул. Генерала Петрова (по четной стороне).

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.