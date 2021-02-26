Внимание! В Севастополе — от ул. Адмирала Юмашева до ул. Степаняна — изменение схемы движения

В Севастополе на автомобильной дороге от улицы Адмирала Юмашева до улицы Степаняна вводится одностороннее движение транспорта.

Одностороннее движение будет организовано от дома №9 до дома №11 по улице Степаняна. Новые правила начнут действовать с 26 марта 2021 года для беспрепятственного проезда транспорта. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.