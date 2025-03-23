Внимание! В Севастополе ожидаются два дня сильного ветра

Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. В понедельник он будет юго-восточный, во вторник – южный. Без существенных осадков. МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:
- у фасадов домов;
- под деревьями;
- рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
- возле опор ЛЭП;
- вблизи рекламных щитов;
- в море и у моря.
По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!
В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе