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Внимание! В Севастополе ожидаются два дня сильного ветра
фото: pxhere.com

Внимание! В Севастополе ожидаются два дня сильного ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:06 23.03.2025

Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. В понедельник он будет юго-восточный, во вторник – южный. Без существенных осадков. МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

  • у фасадов домов;
  • под деревьями;
  • рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
  • возле опор ЛЭП;
  • вблизи рекламных щитов;
  • в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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