Внимание! В Севастополе ожидаются два дня сильного ветра

Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. В понедельник он будет юго-восточный, во вторник – южный. Без существенных осадков. МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

у фасадов домов;

под деревьями;

рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

возле опор ЛЭП;

вблизи рекламных щитов;

в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры: 5