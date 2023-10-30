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Внимание! В Севастополе — приём предпринимателей. Когда и какие проблемы будут рассматриваться

Внимание! В Севастополе — приём предпринимателей. Когда и какие проблемы будут рассматриваться

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 30.10.2023

7 ноября первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём предпринимателей.

Прием проходит по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей: несоблюдения сроков оказания государственных услуг, неправомерных проверок, невыдачи разрешительных документов, препятствие в ведении хозяйственной деятельности, давление со стороны контрольно-надзорных органов, отказах в возбуждении уголовных дел.

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Внимание! В Севастополе - приём предпринимателей. Когда и какие проблемы будут рассматриваться

‼ ВНИМАНИЕ ‼ Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: (http://clck.ru/362xA5)

  • Дата: 7 ноября
  • Время: 16:30 — 18:00
  • Центр «Мой бизнес» (https://t.me/moibiz92) (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)
По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +79787186245
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