Внимание! В Севастополе — приём предпринимателей. На каких вопросах поставят акцент

16 сентября впервые в текущем году начальник территориального отдела по г. Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Денис Смирнов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников проведут приём предпринимателей.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав потребителей в сфере потребительского рынка, санитарно-эпидемиологического благополучия и качества продуктов. В частности, будут рассмотрены:

проблемы при соблюдении юр. лицами и предпринимателями санитарных норм и правил;

нарушения при проверках деятельности юр. лиц и предпринимателей на соответствие требованиям законодательства;

нарушения при проверках достоверности информации в уведомлениях о начале деятельности;

другие вопросы, входящие в компетенцию Роспотребнадзора.

На приёме предпринимателям будут разъяснены вопросы применения законодательства в области защиты прав потребителей и благополучия человека.

ВНИМАНИЕ! Запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://forms.yandex.ru/u/6662dea45d2a062fe8cbb70c)

Дата: 16 сентября

Время: 16:00 — 18:00

Место: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе,

Проспект Генерала Острякова, 87

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону +7 (8692) 99-97-03

Просмотры: 12