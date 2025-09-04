Внимание! В Севастополе — приём предпринимателей. На каких вопросах поставят акцент

16 сентября впервые в текущем году начальник территориального отдела по г. Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Денис Смирнов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников проведут приём предпринимателей.
Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав потребителей в сфере потребительского рынка, санитарно-эпидемиологического благополучия и качества продуктов. В частности, будут рассмотрены:
- проблемы при соблюдении юр. лицами и предпринимателями санитарных норм и правил;
- нарушения при проверках деятельности юр. лиц и предпринимателей на соответствие требованиям законодательства;
- нарушения при проверках достоверности информации в уведомлениях о начале деятельности;
- другие вопросы, входящие в компетенцию Роспотребнадзора.
На приёме предпринимателям будут разъяснены вопросы применения законодательства в области защиты прав потребителей и благополучия человека.
ВНИМАНИЕ! Запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://forms.yandex.ru/u/6662dea45d2a062fe8cbb70c)
- Дата: 16 сентября
- Время: 16:00 — 18:00
- Место: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе,
- Проспект Генерала Острякова, 87
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону +7 (8692) 99-97-03
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму