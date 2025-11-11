Внимание! В Севастополе — приём представителей бизнеса

24 ноября Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и глава Гагаринского муниципального округа города Севастополя Екатерина Фалина проведут личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

при предоставлении государственных услуг;

в случае невыдачи разрешительных документов;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

Вжано: запись на приём осуществляется до 21 ноября только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://forms.yandex.ru/u/68e763a2eb6146a92f2b77c9)

Дата: 24 ноября

Время: 16:00 — 17:30

г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 8

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 (8692) 99-97-03 или +7 978 300-09-47

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 8