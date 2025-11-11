Внимание! В Севастополе — приём представителей бизнеса

24 ноября Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и глава Гагаринского муниципального округа города Севастополя Екатерина Фалина проведут личный приём представителей бизнеса.
Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:
- в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
- при предоставлении государственных услуг;
- в случае невыдачи разрешительных документов;
- при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
- при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.
Вжано: запись на приём осуществляется до 21 ноября только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://forms.yandex.ru/u/68e763a2eb6146a92f2b77c9)
Дата: 24 ноября
Время: 16:00 — 17:30
г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 8
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 (8692) 99-97-03 или +7 978 300-09-47
