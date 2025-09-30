Внимание! В Севастополе — приём представителей бизнеса

7 октября первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

при предоставлении государственных услуг;

в случае невыдачи разрешительных документов;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

В зависимости от тематики обращений на приёме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Запись на приём осуществляется до 5 октября только по предварительной регистрации: ССЫЛКА ( vk.cc/cPXxrv )

Дата: 7 октября

Время: 16:00 — 17:30

Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03.

