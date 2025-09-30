Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Внимание! В Севастополе — приём представителей бизнеса
Новости Республики
Внимание! В Севастополе - приём представителей бизнеса

Внимание! В Севастополе — приём представителей бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:20 30.09.2025

7 октября первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

  • при предоставлении государственных услуг;
    в случае невыдачи разрешительных документов;
    при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
    в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
    при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

В зависимости от тематики обращений на приёме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Узнайте больше:  В Севастополе готовятся к осенним высадкам растений

Запись на приём осуществляется до 5 октября только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (vk.cc/cPXxrv)

Дата: 7 октября
Время: 16:00 — 17:30
Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03.

Внимание! В Севастополе - приём представителей бизнеса

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x