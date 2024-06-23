Внимание! В Севастополе работает «горячая линия»

В Севастополе, по поручению губернатора Михаила Развожаева, запущена единая «горячая линия», где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по сегодняшней трагедии.

Севастопольцам нужно звонить по единому номеру 122.

Если вы звоните из другого региона, необходимо набрать номер +7 (8692) 77-02-20.

Линия работает круглосуточно!

Напоминание: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

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