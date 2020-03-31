Внимание! В Севастополе с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев в целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной инфекции подписал Указ, обязующий граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

В Указе отмечено, что разрешается следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Врио Губернатора Михаил Развожаев уточнил, что 1 апреля будет переходный день, штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.

Напомним, на подъездах к Севастополю сегодня установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили.

Напомним, подобный режим самоизоляции введён уже в 40 субъектах РФ

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

+7 (8692) 41-77-07

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: