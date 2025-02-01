Внимание! В Севастополе с 17 февраля перекроют дорожное движение на ул. Адмирала Октябрьского

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято решение о том, что движение на ул. Адмирала Октябрьского будет перекрыто с 17 февраля в целях ремонта подпорных стен.

В ходе капремонта будут восстановлены подпорные стены по обе стороны дороги. Срок завершения работ — до конца 2025 года. Ремонтом займется компания «ВАД», которая строила у нас в городе 7-й и 8-й этапы трассы «Таврида». Визуальный облик стены будет утвержден на архитектурно-художественном совете.

Через Адмирала Октябрьского проходит 41 маршрут общественного транспорта, здесь ходят автобусы малого, среднего и большого классов, а также троллейбусы. В среднем по улице в час проходит 120 единиц общественного транспорта. Организовать на период работ реверсивное движение — невозможно. Поэтому улица будет перекрыта. Общественный и личный транспорт будет ходить в объезд, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Основными объездными путями в период капремонта подпорной стены будут улицы Шмидта и Демидова. Но сейчас на обеих улицах нужно положить временное дорожное покрытие.

Дело в том, что и на Шмидта, и на Демидова есть участки покрытия из исторической брусчатки, а также сеть инженерных коммуникаций, которые лежат на ненормативной глубине и, возможно, находятся в аварийном состоянии. Получается, что если оставить всё, как есть, то мы не сможем обеспечить безопасность даже для «топиков». Поэтому сегодня на заседании Правительства Севастополя мы выделили Департаменту транспорта 50 миллионов рублей на капитальный ремонт обеих улиц, – отмечает губернатор.

Обращаем внимание, что брусчатка будет сохранена, так как это часть севастопольского культурного кода. Во время ремонта, ее уберут дорожные службы — вывезут на временное хранение на базу «Севастопольского автодора»; на месте брусчатки положат временное покрытие. После того, как закончится ремонт подпорной стены, и нагрузка на дорожное покрытие снизится, — брусчатку вернут на место. Отметим, что аналогичный алгоритм с брусчаткой применялся на улице Суворова.

При этом геометрия улиц Демидова и Шмидта — углы поворотов, продольный уклон — позволят организовать по ним движение автобусов только малого класса.

Для движения общественного транспорта среднего и большого классов планируется изменить схемы их движения в объезд по улицам Гоголя и Капитанской.

Капитанская улица будет открыта исключительно для нескольких автобусных маршрутов, с соблюдением всех мер предосторожности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя