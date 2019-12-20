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Внимание! В Севастополе с 20 декабря по 10 января - ограничение движения на пл. Нахимова
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Внимание! В Севастополе с 20 декабря по 10 января — ограничение движения на пл. Нахимова

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:39 20.12.2019

В Севастополе на период с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года вводятся временные ограничения ОСТАНОВКИ и СТОЯНКИ транспортных средств на площади Нахимова. В связи с праздничными — новогодними и рождественскими — мероприятиями. Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Также будет введено временное ограничение движения всех видов транспорта на участке по улице Ленина (от дома № 9) до проспекта Нахимова (до пересечения с ул. Айвазовского) 21 декабря с 17:30 до 17:45. Дополнительно будет обеспечена беспрерывная работа городского общественного транспорта по окончанию концертных программ на площади Нахимова 21 и 31 декабря 2019-го, в том числе в отдалённых внутригородских муниципальных образований Севастополя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Внимание! В Севастополе с 20 декабря по 10 января - ограничение движения на пл. Нахимова

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