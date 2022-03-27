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Внимание! В Севастополе - ухудшение погодных условий. Сильный ветер!
фото: pxhere.com

Внимание! В Севастополе — ухудшение погодных условий. Сильный ветер!

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:52 27.03.2022

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта на территории региона ожидается ухудшение погодных условий.

Облачно. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 4-6°C тепла, днем 8-10°C тепла, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

  • В условиях сильного ветра следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок. Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, на причалах, пирсах и обрывах, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.
Узнайте больше:  Погода в Крыму 25 марта

Берегите себя и своих близких! При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»!


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