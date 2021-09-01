Внимание! В Севастополе — ухудшение погоды. Дождь и гроза

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября на территории региона ожидается ухудшение погоды.

Облачно. Ночью, днём дождь, гроза. Ветер ночью западный 6–11 м/с, утром, днём северо-западный 17–22 м/с. Температура воздуха ночью 15–17°С, днём 21–23°С, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

В условиях объявленного штормового предупреждения следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок. Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Берегите себя и своих близких! При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»!

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .