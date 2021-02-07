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Внимание! В Севастополе - усиление ветра. А температура - весенняя
фото: tinthumb (pixabay.com)

Внимание! В Севастополе — усиление ветра. А температура — весенняя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:25 07.02.2021

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 февраля в Севастополе ожидаются неблагоприятные погодные условия: прогнозируется усиление ветра.

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днём 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днём 16-18°С тепла, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте. Номер службы спасения – 101!

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крымского полуострова — здесь.

Внимание! В Севастополе - усиление ветра. А температура - весенняя

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