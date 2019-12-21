Внимание! В Севастополе — усиление ветра и дождь. Возможны ЧС

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий.

Облачно. Ночью, днём дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С тепла. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП, — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте. Номер службы спасения – 101!