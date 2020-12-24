Внимание! В Севастополе — усиление ветра, но +12°С днём

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, усиление ветра ожидается 25 декабря:

Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 6- 8°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Детальный прогноз погоды для Севастополя и других городов Крымского полуострова — здесь .

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

При штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации, особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей, — дают рекомендации в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.