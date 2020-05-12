Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Внимание! В Севастополе — усиление ветра

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму – усиление ветра
Фото: pxhere.com

Внимание! В Севастополе — усиление ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:13 12.05.2020

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая ожидается усиление ветра. При этом:

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С тепла, днем 23-25°С.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовом ветре следует воздержаться от пребывания на улице. Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закреплённых конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и штормовых волнах находиться на причалах, на крутых берегах у воды. Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

В любой ситуации сохраняйте выдержку и самоконтроль!  Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь!  Единый номер службы спасения – 101! — подчёркивают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Севастополе - усиление ветра

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.