Внимание! В Севастополе — усиление ветра

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая ожидается усиление ветра. При этом:

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С тепла, днем 23-25°С.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовом ветре следует воздержаться от пребывания на улице. Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закреплённых конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и штормовых волнах находиться на причалах, на крутых берегах у воды. Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

В любой ситуации сохраняйте выдержку и самоконтроль! Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь! Единый номер службы спасения – 101! — подчёркивают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



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