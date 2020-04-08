Внимание! В севастопольских детских садах работают дежурные группы

Для детей, чьи родители относятся к категории работников, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и не могут находиться на домашнем режиме в связи с занятостью на рабочем месте, в период с 13.04.2020 по 17.04.2020 организована работа дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях по районам Севастополя:

Ленинский район — ГБДОУ «Детский сад № 12» (ул. Николая Музыки, 14-А);

Балаклавский район — ГБДОУ «Детский сад № 37» (ул. Шелковичная, 14);

Нахимовский район — ГБДОУ «Детский сад № 19» (ул. Фильченкова, 41);

Гагаринский район — ГБДОУ «Детский сад № 129» (ул. Павла Корчагина, 26);

Северная сторона — ГБДОУ «Детский сад № 48» (ул. Чехова, 5).

Режим пребывания детей в дежурных группах: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.

Для определения ребёнка в дежурную группу детского сада родитель (законный представитель) пишет заявление на имя руководителя учреждения, воспитанником которого является ребенок, о необходимости пребывания ребенка на период с 13.04.2020 по 17.04.2020 в дежурной группе, прикладывая документы на обоих родителей, подписанные работодателями, подтверждающие работу родителей (законных представителей) в эти дни.

Высылаются документы в электронном виде на электронную почту детского сада, воспитанником которого является ребенок.