Внимание! В Симферополе 31 августа без воды останутся жители нескольких микрорайонов, сёл и СТ

В администрации Симферополя сообщили, что в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях — с 8:00 31 августа до 00:00 1 сентября — будет ограничено водоснабжение:

сёл Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное — 1, 3, 5;

СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»;

микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Фонтаны, Заводское, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

При этом в микрорайонах улиц Льдозавод, Москольцо, Украинка, Павленко, Толстого, Дзюбанова, возможно снижение давления. Водоснабжение микрорайона «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться с 6:00 до 09:00, с 18:00 до 21:00.