Внимание! В Симферополе будет перекрыто движение транспорта

В связи с проведением репетиции парада Победы, вечером в четверг, 18 июня (с 18:00 до 22:00) и с утра в субботу, 20 июня (с 8:30 и, ориентировочно, до часу дня) в Симферополе будет перекрыто движение по проспекту Кирова (полностью, от площади Куйбышева до площади Амет-Хан Султана), по ул. Севастопольской (от перекрестка с ул. Козлова до проспекта Кирова), а также по улицам Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и Пушкина (в районе пересечения с улицей Самокиша). В указанный период времени на данных участках будет запрещена парковка транспортных средств, также будет организовано дежурство машины эвакуатора.

На время проведения репетиции изменится схема движения транспорта и маршрутных транспортных средств. Движение общественного транспорта будет осуществляться: по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская (маршруты: 1 А-Б, 2 ,3, 6, 7, 8, 12 А-Б, 15, 25, 30, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 63, 69, 70, 78, 81, 91, 94, 96, 98); по улицам Павленко, Маяковского (маршруты: 1 А-Б, 4, 12 А-Б, 52, 59, 60, 61, 62, 67, 81, 98).

По остальным маршрутам движение автобусов будут осуществляться согласно установленных схем движения. Схема объезда общественного транспорта на период проведения репетиции и парада — ЗДЕСЬ.