Внимание: в Симферополе ограничение движения транспорта в поминальные дни

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств по улице Куйбышева (от улицы Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу).

Ограничение движения транспортных средств вводится 1 мая с 7:00 до 16:00, в связи с ожидаемым массовым посещением жителями и гостями крымской столицы в поминальные дни могил усопших родственников, в целях предупреждения травматизма и несчастных случаев. В указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, организовано дежурство машины эвакуатора, — сообщили в администрации Симферополя.

Также с 1 по 3 мая 2022 года вводится временное ограничение движения транспортных средств на территории следующих общественных кладбищ:

— Абдал-1: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 251;

— Абдал-2: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 261;

— ГРЭС: г. Симферополь, пгт. Комсомольское.

Просим жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов передвижения по городу, — отметили в симферопольской администрации.