Внимание! В Симферополе — ограничение водоснабжения

В Симферополе в связи с производством аварийно-восстановительных работ в с. Пионерское, на пересечении улиц Аллейная и Солнечная, с 00:00 19 мая до 12:00 20 мая будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: микрорайон «Марьино», «Марьино-Украинка», «Свобода», «Белое», «Хошкельды», «Каменка», «Новосергеевка», «Сергеевка», микрорайоны улиц Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметская, пр. Победы. Подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом 19.05.2020 будет осуществляться согласно графика:
|Адрес расположения автоцистерны
|Время пребывания водовозки на адресе
|ул. Беспалова, №156
|с 09:30 до 11:30
|ул. Бела Куна, №5
|с 09:30 до 11:30
|пр. Победы, №64
|с 09:30 до 11:30
|ул. Радищева, №88
|с 12:00 до 13:30
|пр. Победы, №82
|с 12:00 до 13:30
|ул. Кечкеметская, №188
|с 12:00 до 13:30
|ул. Беспалова, № 29
|с 14:00 до 15:00
|пер. Северный, 13
|с 14:00 до 15:00
|ул. Кечкеметская, №101
|с 14:00 до 15:00
|ул. Зои Рухадзе, №25
|с 15:30 до 16:30
|пр. Победы, №210
|с 15:30 до 16:30
|ул. Кечкеметская, №94
|с 15:30 до 16:30
Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе администрации в Симферополе.
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