Внимание! В Симферополе — ограничение водоснабжения

В Симферополе в связи с производством аварийно-восстановительных работ в с. Пионерское, на пересечении улиц Аллейная и Солнечная, с 00:00 19 мая до 12:00 20 мая будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: микрорайон «Марьино», «Марьино-Украинка», «Свобода», «Белое», «Хошкельды», «Каменка», «Новосергеевка», «Сергеевка», микрорайоны улиц Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметская, пр. Победы. Подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом 19.05.2020 будет осуществляться согласно графика:

Адрес расположения автоцистерны Время пребывания водовозки на адресе ул. Беспалова, №156 с 09:30 до 11:30 ул. Бела Куна, №5 с 09:30 до 11:30 пр. Победы, №64 с 09:30 до 11:30 ул. Радищева, №88 с 12:00 до 13:30 пр. Победы, №82 с 12:00 до 13:30 ул. Кечкеметская, №188 с 12:00 до 13:30 ул. Беспалова, № 29 с 14:00 до 15:00 пер. Северный, 13 с 14:00 до 15:00 ул. Кечкеметская, №101 с 14:00 до 15:00 ул. Зои Рухадзе, №25 с 15:30 до 16:30 пр. Победы, №210 с 15:30 до 16:30 ул. Кечкеметская, №94 с 15:30 до 16:30

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе администрации в Симферополе.