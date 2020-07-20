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Вниманию симферопольцев: во вторник – перебои водоснабжения

Внимание! В Симферополе — ограничение водоснабжения. Без воды останутся сёла, СТ и микрорайоны

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 11:25 20.07.2020

В Симферополе, по информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 9:00 22 июля до 9:00 23 июля будет ограничено водоснабжение:

  • сёл Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное — 1, 3, 5, пгт. Грэсовский;
  • СТ «Дзержинец», СТ «Энергетик», СТ «Садовод», СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»;
  • микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Жигулина Роща, Москольцо, Ж/Д вокзал, Центр города, Украинка, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Ракетная, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Павленко, А. Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.
  • Водоснабжение микрорайонов «Г. Сталинграда», «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина — с 6:00 до 09:00, с 18:00 до 21:00.

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

Внимание! В Симферополе - ограничение водоснабжения. Без воды останутся сёла, СТ и микрорайоны

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