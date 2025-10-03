Прямо сейчас:
Внимание! В Симферополе разыскивают женщину — пропала без вести Вера Полякова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:32 03.10.2025

Вера Полякова пропала 1 октября. Вглядитесь в фотографию — возможно, вы видели Веру.

