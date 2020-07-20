Внимание! В Симферополе — штормовое предупреждение. Сильный ливень, гроза, шквал

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 20 июля, ночью и утром 21 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

ГУ МЧС России по РК и МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

воздержитесь от выхода на улицу в непогоду. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не включайте электроприборы;

при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

держитесь подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков;

не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

находясь в автомобиле, прекратите движение, не прибегая к экстренному торможению. Включите аварийные огни и переждите непогоду;

ограничить выход в горнолесную местность.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .