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Внимание! В Симферополе - штормовое предупреждение. Сильный ливень, гроза, шквал
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Внимание! В Симферополе — штормовое предупреждение. Сильный ливень, гроза, шквал

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:54 20.07.2020

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 20 июля, ночью и утром 21 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

ГУ МЧС России по РК и МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • воздержитесь от выхода на улицу в непогоду. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не включайте электроприборы;
  • при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;
  • держитесь подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков;
  • не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;
  • находясь в автомобиле, прекратите движение, не прибегая к экстренному торможению. Включите аварийные огни и переждите непогоду;
  • ограничить выход в горнолесную местность.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Симферополе - штормовое предупреждение. Сильный ливень, гроза, шквал

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