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Внимание! В Симферополе в воскресенье заморозки до -7°C
иллюстрация: wallbox.ru

Внимание! В Симферополе в воскресенье заморозки до -7°C

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:23 14.03.2020

В МЧС России в Крыму отмечают: в воскресенье погода в Симферополе изменится — весна «вернётся в зиму».

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 15, 16, 17, 18 марта в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -2…-7, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

  • не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;
  • не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.
  • во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;
  • в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
  • водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».

Внимание! В Симферополе в воскресенье заморозки до -7°C

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