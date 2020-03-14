Внимание! В Симферополе в воскресенье заморозки до -7°C

В МЧС России в Крыму отмечают: в воскресенье погода в Симферополе изменится — весна «вернётся в зиму».

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 15, 16, 17, 18 марта в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -2…-7, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .