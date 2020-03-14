Внимание! В Симферополе в воскресенье заморозки до -7°C

В МЧС России в Крыму отмечают: в воскресенье погода в Симферополе изменится — весна «вернётся в зиму».
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 15, 16, 17, 18 марта в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -2…-7, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:
- не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;
- не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.
- во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;
- в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
- водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».