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Внимание! В Симферополе временное ограничение движения 7 мая

Внимание! В Симферополе временное ограничение движения 7 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 15:39 06.05.2025

В связи с проведением мотопробега, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет ограничено движение транспортных средств.

Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 16:00 часов 7 мая на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина).

На участке также будет запрещена парковка транспортных средств и организовано дежурство машины эвакуатора.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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