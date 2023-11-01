Внимание: в Симферополе временное ограничение движения по улице Ленина

В Симферополе, в связи с проведением ремонтных работ на улице Ленина, будет временно ограничено движение с 7:00 часов 4 ноября до 6:00 6 ноября на участке от площади Советской до улицы Пролетарской.

Ознакомиться со схемой объезда зоны производства работ можно здесь.

Администрация Симферополя просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.