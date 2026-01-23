Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Внимание! В Симферополе — временное ограничение движения
Новости Республики
Внимание! В Симферополе - временное ограничение движения

Внимание! В Симферополе — временное ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:28 23.01.2026

В связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Набережная имени 60-летия СССР — от ул. Менделеева до пр. Кирова.

Сроки ограничения:

  • с 06:00 26 января 2026 года до 06:00 9 февраля 2026 года.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.

Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.