Внимание! В Симферополе — временное ограничение движения

В связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Набережная имени 60-летия СССР — от ул. Менделеева до пр. Кирова.
Сроки ограничения:
- с 06:00 26 января 2026 года до 06:00 9 февраля 2026 года.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
