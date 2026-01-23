Внимание! В Симферополе — временное ограничение движения

В связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Набережная имени 60-летия СССР — от ул. Менделеева до пр. Кирова.

