Внимание! В Симферополе временное перекрытие движения утром 3 сентября

Администрация города Симферополя информирует о временном перекрытии движения по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина) утром 3 сентября.

В связи с проведением церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, посвященной Дню окончания Второй мировой войны, движение транспортных средств будет перекрыто с 7:00 часов до 10:00 часов 3 сентября на месте проведения мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина), — говорится в сообщении.

Также на указанном участке будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора.