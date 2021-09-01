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Внимание! В Симферополе временное перекрытие движения утром 3 сентября

Внимание! В Симферополе временное перекрытие движения утром 3 сентября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 13:11 01.09.2021

Администрация города Симферополя информирует о временном перекрытии движения по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина) утром 3 сентября.

В связи с проведением церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, посвященной Дню окончания Второй мировой войны, движение транспортных средств будет перекрыто с 7:00 часов до 10:00 часов 3 сентября на месте проведения мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина), — говорится в сообщении.

Также на указанном участке будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора.

Внимание! В Симферополе временное перекрытие движения утром 3 сентября

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