Внимание! В восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:
При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:
- ограничить выход в горно-лесную местность;
- туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
- особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций; — не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону:
- «101» и «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
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