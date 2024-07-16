Внимание! В Ялте — приём граждан Уполномоченным по правам человека в Республике Крым

Предварительная запись осуществляется по телефону: +7(978) 737-79-10

Вход в здание Администрации города Ялта — со стороны моря. Гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ), а также документы, по которым требуются разъяснения.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта