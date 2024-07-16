Внимание! В Ялте — приём граждан Уполномоченным по правам человека в Республике Крым

26 июля, с 10.00 до 13.00, в Администрации города Ялта (пл. Советская, 1) проведёт выездной приём граждан Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Людвигович Штехбарт.
Предварительная запись осуществляется по телефону: +7(978) 737-79-10
Вход в здание Администрации города Ялта — со стороны моря. Гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ), а также документы, по которым требуются разъяснения.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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