Внимание! В Ялте пройдет комплексная проверка систем оповещения

Проверка систем оповещения в Ялте будет проводиться 6 марта с 10:00 до 15:00:
- в 10:00 — проверка основного пульта централизованного оповещения населения с включением устройств оповещения (сирен с функцией громкоговорителя в режиме передачи речевого сообщения с включением электросирен), замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) и передачей информации на всю территорию Республики Крым.
- в 13:00 будет задействована самостоятельная местная система оповещения и информирования населения с включением устройств оповещения (сирен с функцией громкоговорителя в режиме передачи речевого сообщения с включением электросирен) и доведением проверочных сигналов и информации на всю территорию муниципального образования городской округ Ялта.
- в 15:00 – проверка запасного пульта централизованного оповещения населения, с включением устройств оповещения (сирен с функцией громкоговорителя в режиме передачи речевого сообщения с включением электросирен) и передачей информации на всю территорию Республики Крым.
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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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