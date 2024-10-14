Внимание! В Ялте — временная приостановка подачи газа

15 октября с 8:30 до 16:00:

г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Горького, 6, 7, 11, 13, 15 А, 16, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 65, 66, 69, 71, 73, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 85, 89, 90, 92, 93.

Пуск газа планируется в тот же день с 16:00

В связи с проведением работ по врезке объекта «Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф108 мм» по улице Сеченова», будет прекращена подача газа населению.

с 10:00 до 16:00 17 октября по следующим адресам:

г. Ялта, ул. Сеченова, 10, 23, 25

г. Ялта, ул. Сосновая, 2

Также 17 октября с 16:00 (ориентировочно) будет производиться повторный пуск газа в газовое оборудование при наличии 100%-го доступа к нему.

В период проведения работ жителям рекомендуется закрыть краны перед газовым оборудованием и соблюдать правила газовой безопасности.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта