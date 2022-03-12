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Внимание! В южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег

Внимание! В южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:55 12.03.2022

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 марта в южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, высока вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и газового оборудования в частных домовладениях, на территории дачных участков и садовых кооперативов, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • ограничить выход в горно-лесную местность;
  • водителям транспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
  • не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит;
  • соблюдать правила эксплуатации систем печного отопления;
  • воздержаться от выхода в море;
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • по возможности не подходить вплотную к стенам зданий, водостокам — есть вероятность схода накопившейся снежной массы.
  • пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
  • выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.
Узнайте больше:  Внимание! В Крыму - штормовое предупреждение

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».


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