Внимание! В южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 марта в южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, высока вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и газового оборудования в частных домовладениях, на территории дачных участков и садовых кооперативов, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

ограничить выход в горно-лесную местность;

водителям транспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит;

соблюдать правила эксплуатации систем печного отопления;

воздержаться от выхода в море;

уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

по возможности не подходить вплотную к стенам зданий, водостокам — есть вероятность схода накопившейся снежной массы.

пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;

выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

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