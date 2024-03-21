Внимание! Временное ограничение движения в Симферополе

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 22 марта будет ограничено движение в Симферополе, на следующих участках улиц:

— ул. Крейзера (от ул. Калинина до ул. Гоголя) — ограничение движения по правой стороне и запрет парковки автомобилей по левой полосе движения;

— ул. Крейзера (от ул. Хацко до ул. Казанская).

Об этом сообщили в администрации крымской столицы. Городские власти просят жителей и гостей Симферополя заранее планировать свои маршруты.