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Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:37 19.02.2024

И снова обрезка деревьев.

По информации администрации Симферополя, в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 20 февраля будет ограничено движение на участках улицы Пушкина (от улицы Маяковского до улицы Гоголя).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — сообщили в администрации крымской столицы.

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя

Уточняется, что специалисты МБУ «Город» обрезают только сухие и аварийные ветки, а также те, которые мешают линиям электропередачи или строениям.

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