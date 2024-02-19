Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя

И снова обрезка деревьев.
По информации администрации Симферополя, в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 20 февраля будет ограничено движение на участках улицы Пушкина (от улицы Маяковского до улицы Гоголя).
В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — сообщили в администрации крымской столицы.
Уточняется, что специалисты МБУ «Город» обрезают только сухие и аварийные ветки, а также те, которые мешают линиям электропередачи или строениям.
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С тегами: транспорт в Крыму