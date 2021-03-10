Внимание! Временное ограничение водоснабжения в Симферополе

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по ул. Жуковского, в Симферополе до конца дня ограничено водоснабжение в центре города. А именно:

— ул.Жуковского,

— пр-т Кирова (частично),

— ул. Самокиша,

— ул. Гоголя,

— ул. Пушкина,

— ул. Горького,

— ул. Карла Маркса,

— ул. Луначарского,

— ул. Желябова,

— ул. Толстого,

— ул. Калинина (частично).

Также под аварийное отключение попали прилегающие улицы и переулки.

В связи с производством аварийно-восстановительных работ по ул.Жуковского Симферопольским филиалом производится технологический сброс воды по адресам: — ул Жуковского — ул. Луначарского; ул. Самокиша — ул. Жуковского, — сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».