Внимание! Временное ограничение водоснабжения в Симферополе

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по ул. Жуковского, в Симферополе до конца дня ограничено водоснабжение в центре города. А именно:
— ул.Жуковского,
— пр-т Кирова (частично),
— ул. Самокиша,
— ул. Гоголя,
— ул. Пушкина,
— ул. Горького,
— ул. Карла Маркса,
— ул. Луначарского,
— ул. Желябова,
— ул. Толстого,
— ул. Калинина (частично).
Также под аварийное отключение попали прилегающие улицы и переулки.
В связи с производством аварийно-восстановительных работ по ул.Жуковского Симферопольским филиалом производится технологический сброс воды по адресам: — ул Жуковского — ул. Луначарского; ул. Самокиша — ул. Жуковского, — сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..