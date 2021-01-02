Внимание! Вступили в силу новые Правила противопожарного режима

В МЧС России подчёркивают: 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция Правил противопожарного режима, которую Правительство утвердило Постановлением №1479 от 16.09.2020 года . В зоне внимания – несколько новых разделов, касающихся пиротехнических изделий, разведения огня на сельхозземлях, а также требования к средствам пожаротушения и корректировка требований к безопасности в общественных местах. Так:

С первого дня нового года запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и другие пожароопасные предметы).

Запрещается эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания.

На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных в границах населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

Новые правила дополнены разделами XXIII «Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения» и XXIV «Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях».

В соответствии с законодательством, при подготовке и проведении мероприятий в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I — III класса опасности должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические процедуры, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учётом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения пиротехнических установок, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации. Ответственность за соблюдение требуемых мер возлагается на организацию и (или) физических лиц, устраивающих фейерверки.