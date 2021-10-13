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Внимание! Запущена всероссийская горячая линия по проблемам газификации

Внимание! Запущена всероссийская горячая линия по проблемам газификации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 13.10.2021

При поддержке Правительства Российской Федерации Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры открыл горячую линию по социальной газификации. Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, можно получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной. Общественники призывют жителей Крыма воспользоваться возможностью решить проблемы с подачей газа.

На горячую линию граждане могут обратиться и получить исчерпывающие ответы на вопросы, которые возникают из-за проблем, связанных с газификацией в их населенных пунктах, на конкретных участках и придомовых территориях. Несмотря на то что Минэнерго очень подробно информирует граждан о текущих условиях газификации, вопросы все равно остаются и мы готовы на них ответить, – цитирует пресс-служба ОНФ заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.

Кроме того, граждане смогут рассказать о недостатках в процессе газификации: задержке сроков рассмотрения заявок, стоимости работ внутри границ земельного участка заявителя, тарифах за потребляемый газ, поверке газоиспользующего оборудования.

Обращения будут направлены в профильные органы власти. Народный фронт проконтролирует сроки и качество ответов на них. Обратная связь от граждан также войдет в отчет по реализации поручения главы государства и в доклад Правительству РФ для оперативного реагирования.

Мы все понимаем, что, несмотря на экспертную работу Минэнерго и Минцифры, условия не идеальны. И граждане могут на конкретных примерах показать нам, где программа некорректно работает. Мы соберем обращения, направим их в курирующие органы и положим в доклад президенту. Уверен, все вопросы будут оперативно решены, – отмечает Сергей Горбунов.

Проведенный ОНФ в начале этого года мониторинг показал, что в регионах цена подключения варьируется в разы в сопоставимых условиях.

Внимание! Запущена всероссийская горячая линия по проблемам газификации

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