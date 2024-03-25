Внимание! Злодеи пытаются «обрабатывать» севастопольских школьников

Школьникам в Севастополе поступают сообщения от злоумышленников с призывами становиться преступниками. Перед вами – типичный скрин таких «переговоров».

Пожалуйста, обратите внимание на то, с кем переписывается ваш ребенок. Сообщения приходят школьникам по всей стране. Дети не вполне могут осознавать неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в «террористов». Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку, — сообщает Департамент общественной безопасности города Севастополя.

Были случаи, когда именно дети отправляли в паблики видео во время атак на город. Недавняя массированная ракетная атака Севастополя – тому пример.

Обязательно расскажите детям, что если тебе пишет незнакомец или, наоборот, знакомый со странными предложениями (чей аккаунт могли взломать) — в первую очередь об этом нужно сообщить родителям и не поддерживать беседу, — отметили в департаменте.

Пожалуйста, обязательно сообщайте о таких попытках в специальный чат-бот в Телеграм по ссылке.